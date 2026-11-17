Zürich / London - Die Versicherungsbranche wächst weltweit und das Wachstum dürfte in den beiden kommenden Jahren noch zulegen. Davon gehen die Experten des Swiss Re Institute in der jüngsten Sigma-Studie aus, sowohl für das Nichtleben- als auch für das Lebengeschäft. In der Nichtlebensversicherung (P&C) erwarten die Swiss-Re-Ökonomen für 2027 weltweit ein reales Prämienwachstum von 1,0 Prozent, nach einem geschätzten Zuwachs von 0,5 Prozent im laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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