FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 316 (329) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4500 (4083) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 774 (721) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 355 (322) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2230 (2060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 361 (357) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1447 (1385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6300 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 207 (193) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 824 (773) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRIFAST PRICE TARGET TO 110 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 947 (863) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1440 (1460) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 94 (91) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 80 (82) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 330 (185) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 1050 (855) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR VODAFONE TO 120 (125) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 325 (299) PENCE - 'SELL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 690 (610) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1540 (1520) PENCE - ODDO BHF STARTS RENTOKIL INITIAL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 420 PENCE - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 60 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 94 (95) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1000 (970) PENCE - 'BUY'
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