Mannheim - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich in der Umfrage vom November 2026 verbessert. Sie liegen mit 35,6 Zählern um 7,5 Punkte über dem Vormonatswert, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.



Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage verzeichnete unterdessen erneut einen Anstieg. Der Lageindikator für Deutschland liegt mit -33,2 Punkten um 2,7 Punkte über dem Vormonatswert.



"Die deutsche Konjunktur setzt ihren Erholungspfad fort, dieser bleibt jedoch verhalten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse. Steigende Aufträge in der Industrie sowie gesunkene Ölpreise dürften den Aufschwung stützen. "Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden."



Das Branchenbild zeigt sich insgesamt weiterhin gemischt. Insbesondere zeichnet sich eine Spaltung unter den energieintensiven Sektoren ab: Während die Chemie- und Pharmaindustrie, sowie die Elektroindustrie teils kräftige Anstiege verzeichnen, verschlechtern sich die Aussichten für die Metallproduktion. Auch der Index der Baubranche rutscht weiter ins Negative.



Die Erwartungen für die Eurozone verbessern sich im November. Der Index liegt mit einem Saldo von 26,5 Punkten um 8,0 Punkte höher als noch im Vormonat. Die Bewertung der Lage bleibt unverändert bei -14,7 Punkten (+0,1 Punkte gegenüber Oktober).





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