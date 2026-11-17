Beim Wärme-Contracting der einhundert Energie GmbH sollen künftig rund 1.000 Haushalte Wärme aus Wärmepumpen beziehen. Der Kölner Energiedienstleister finanziert den Großteil der Investition und übernimmt den Anlagenbetrieb. Einhundert meldet 90 vertraglich gesicherte Wärmeprojekte auf Basis von Rahmen- und Projektverträgen. Als einzelnes Projekt nennt das Unternehmen eine eigenständige Heizzentrale oder Wärmepumpenkaskade. Davon sind 17 Anlagen nach eigenen Angaben einzeln zur Umsetzung beauftragt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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