Der Stromanbieter Octopus Energy und das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Enpal haben fast zeitgleich Kooperationen mit grundzuständigen Messstellenbetreibern - in der Regel sind dies die jeweiligen lokalen Verteilnetzbetreiber - bekannt gegeben. In beiden Fällen ist der Grundgedanke derselbe: Da Stadtwerke und andere Verteilnetzbetreiber mit dem Smart-Meter-Rollout oftmals überfordert sind, übernehmen wettbewerbliche Messstellenbetreiber diese Aufgabe für sie. Konkret geht es bei Octopus darum, dass die Unternehmenstochter Energy Metering ab Januar den operativen Smart-Meter-Rollout für die Stadtwerke ...

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