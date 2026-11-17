Urdorf - Eine ansprechende Verpackung schützt nicht nur das Produkt, sondern beeinflusst auch die Kaufentscheidung. Gerade für Schweizer KMU bietet sie die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Wer eine Produktverpackung gestalten möchte, sollte deshalb Markenidentität, Funktionalität und gesetzliche Anforderungen miteinander verbinden. Verpackung gestalten: Der erste Eindruck entscheidet Im Verkaufsregal konkurrieren zahlreiche Produkte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.