Urdorf - Eine ansprechende Verpackung schützt nicht nur das Produkt, sondern beeinflusst auch die Kaufentscheidung. Gerade für Schweizer KMU bietet sie die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Wer eine Produktverpackung gestalten möchte, sollte deshalb Markenidentität, Funktionalität und gesetzliche Anforderungen miteinander verbinden. Verpackung gestalten: Der erste Eindruck entscheidet Im Verkaufsregal konkurrieren zahlreiche Produkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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