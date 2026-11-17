Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem Rekordhoch vom Vortag deutlich zurückgekommen. Die Nervosität vor den am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen belastet nicht nur Technologieaktien, sondern greift zunehmend auch auf andere Sektoren über. Besonders deutlich geben Finanzwerte nach. Anders als am Montag liefern auch die defensiven Schwergewichte kaum Unterstützung, sämtliche SMI-Titel notieren im Minus. Die Sorgen rund um den Technologiesektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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