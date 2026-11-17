Kiew / Moskau - Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Angriff seines Militärs. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er Aufnahmen, die zeigen, dass der Hauptbrückenbogen der Strassenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Die Trümmer liegen im flachen Wasser und versperren absehbar auch die Durchfahrt für Schiffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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