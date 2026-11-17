Zürich - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat im Schweizer Geschäft im vergangenen Geschäftsjahr 2025/2026 (per Ende Mai) weniger Umsatz erzielt. Geopolitische, wirtschaftliche und rechtliche Unsicherheiten hätten die Investitionen vieler Unternehmen gebremst, was sich vor allem auf das Beratungsgeschäft auswirkte, schreibt die Gesellschaft. Auch hohe Investitionen in KI hätten die weiteren Investitionsmöglichkeiten vieler ...

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