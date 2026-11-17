Zürich - Nach der Ernennung von Richard Albrecht zum CEO der Banque Richelieu Switzerland im Oktober baut die Bank ihre Präsenz in Zürich aus und hat Klaus D. Burger zum Leiter des Schweizer Marktes ernannt. In seiner neuen Funktion wird Klaus D. Burger eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der strategischen Weiterentwicklung des Schweizer Geschäfts spielen. Sein Schwerpunkt wird insbesondere auf der Gewinnung neuer Kunden, der Stärkung bestehender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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