ESSEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik haben am Dienstag zwischenzeitlich bis auf 21,62 Euro zugelegt. Der Kurs kam dann aber rasch wieder zurück auf 21,40 Euro bei einem Kursplus von knapp einem Prozent. Der Gesamtmarkt schwächelte.

Vor dem Kurssprung hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen unternehmensinternen Vorstandsbrief geschrieben, dass der Spezialchemiekonzern Bedingungen für eine mögliche Übernahmen durch den größeren Rivalen BASF dargelegt habe. Dabei gehe es unter anderem um eine tragfähige langfristige Perspektive für Standorte und wichtige Vereinbarungen in den Bereichen Tarifverhandlungen, Altersversorgung und berufliche Weiterbildung.

In dem Brief, der auch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vorliegt, geht es aber um die Geschäftsbereiche, die Evonik zum Verkauf gestellt hat: "Bei geplanten Verkäufen stellen wir Anforderungen an künftige Eigentümer: tragfähige Standortperspektiven, die Fortgeltung wichtiger Vereinbarungen, Tarifbindung, Altersversorgung und Ausbildung. Verkaufserlöse sollen im Unternehmen bleiben. Sie werden investiert in unsere eigene Zukunftsfähigkeit."

BASF wirft schon eine Weile ein Auge auf Evonik, erste Berichte hatten Ende September die Runde gemacht, bevor das Unternehmen diese bestätigte. Zuletzt hatte BASF eine mögliche Offerte von 24 Euro je Evonik-Aktie in den Raum gestellt; in Summe sind das mehr als 11 Milliarden Euro. Evonik pocht bisher aber auf Eigenständigkeit./mis/jha/