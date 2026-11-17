Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG



17.11.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in Q3 erreicht; Guidance, Prognosen und Kursziel bestätigt



Die MS Industrie AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Anstieg der Konzernumsätze um 4,9 % auf 116,8 Mio. € (VJ: 111,3 Mio. €) erzielt. Besonders dynamisch entwickelten sich dabei die Umsätze im dritten Quartal 2026, die um 13,9 % auf 41,1 Mio. € (VJ: 36,1 Mio. €) zulegten, nachdem die Umsatzerlöse zum Halbjahr lediglich knapp über dem Vorjahresniveau gelegen hatten. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die gestiegene Auslastung im Geschäftsbereich MS XTEC zurückzuführen, der seit Beginn des dritten Quartals wieder auf einem vergleichsweise hohen Produktionsniveau arbeitet. Nach Unternehmensangaben lagen die Abrufvolumina wesentlicher Kunden zum Ende September 2026 über den internen Planungen. Neben dem deutschen Produktionsstandort Trossingen dürfte insbesondere der fortschreitende Produktionshochlauf am US-Standort Charlotte zum Umsatzwachstum beigetragen haben.



Die positive Umsatzentwicklung spiegelt sich auch in einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage wider. So stieg das EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 61,1 % auf 8,7 Mio. € (VJ: 5,4 Mio. €), was einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 7,4 % (VJ: 4,9 %) entspricht. Auch auf Ergebnisebene leistete das dritte Quartal 2026 mit einem EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. € (VJ: 1,2 Mio. €) den höchsten Quartalsbeitrag des laufenden Geschäftsjahres und knüpfte damit an das bereits gute Ergebnisniveau des zweiten Quartals an. Neben der gestiegenen Produktionsauslastung dürften insbesondere positive Skaleneffekte aus dem höheren Umsatzvolumen zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben. Gleichzeitig reduzierten sich die Belastungen aus dem Produktionshochlauf am US-Standort Charlotte in den ersten neun Monaten auf rund 0,5 Mio. € (VJ: 1,2 Mio. €). Auch auf den nachgelagerten Ergebnisebenen zeigt sich die deutliche operative Verbesserung. Das EBIT erhöhte sich auf 3,8 Mio. € (VJ: 0,2 Mio. €), während das Konzernergebnis nach Steuern mit 0,9 Mio. € (VJ: -2,3 Mio. €) wieder in den positiven Bereich zurückkehrte.



Mit der Veröffentlichung der 9M-Zahlen hat die MS Industrie AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Demnach wird ein Konzernumsatz in Höhe von rund 155 Mio. € erwartet, während das EBITDA, EBIT und das EAT jeweils deutlich über dem Vorjahresniveau liegen sollen. Für das kommende Geschäftsjahr 2027 stellt die Gesellschaft einen Jahresumsatz von mehr als 165 Mio. € in Aussicht. Unsere bisherigen Prognosen, wonach wir für 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 156,85 Mio. € sowie einen EBITDA-Anstieg auf 12,47 Mio. € (2025: 3,98 Mio. €) erwarten, stehen im Einklang mit der Unternehmensprognose. Um unsere Schätzungen zu erreichen, müsste die Gesellschaft im vierten Quartal 2026 in etwa an die operative Performance des dritten Quartals anknüpfen. Im Schlussquartal wird zudem erstmals die Ende September erworbene IDAS d.o.o. konsolidiert, die nach unseren Berechnungen einen anteiligen Umsatz von rund 2,1 Mio. € sowie einen EBITDA-Beitrag von etwa 0,25 Mio. € beisteuern dürfte.



Wir halten an unseren bisherigen Schätzungen sowie unserem DCF-Bewertungsmodell fest und bestätigen damit unser Kursziel von 2,60 €. Auf dieser Grundlage vergeben wir weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261117_MS_Industrie_Comment



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.11.2026 (11:01 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 17.11.2026 (12:00 Uhr)



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