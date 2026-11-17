Elon Musk setzt sich öffentlich für eine Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia ein. Hinter seinem Engagement stehen auch milliardenschwere wirtschaftliche Verbindungen zwischen beiden Unternehmen. Eine Veränderung der Nvidia-Strategie könnte erhebliche Auswirkungen auf SpaceX und den gesamten KI-Infrastrukturmarkt haben. Musk unterstützt Petition für Huang Am 13. November erklärte Musk auf seiner Plattform X, eine Petition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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