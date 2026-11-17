Die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie ist weiterhin maßgeblich von den Übernahmebemühungen der italienischen Großbank UniCredit geprägt. Mit der Freigabe durch die EU ist eine wichtige aufsichtsrechtliche Hürde gefallen. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 39,30 €. Hier stellt sich die Frage: Ist jetzt noch Kurspotenzial vorhanden oder ist die Übernahmefantasie bereits weitgehend eingepreist? EU gibt Übernahme am 16. November frei Die bis ...

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