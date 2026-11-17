Beim Solarmodul mit Marderschutz setzt Solyco auf ein Edelstahlgeflecht um die Anschlusskabel. Der Berliner Hersteller hat das Doppelglasmodul für private Dachanlagen entwickelt und zeigt es erstmals auf der GET NORD in Hamburg. Das komplett schwarze Solarmodul mit Marderschutz ist nach Angaben der Solyco Solar AG seit dem 16. November 2026 erhältlich. Die vorgestellte Variante des Modells Design R-BG 108nBC.6 Protect erreicht laut Datenblatt eine Nennleistung von 485 Wp und einen Modulwirkungsgrad ...

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