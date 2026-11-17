+++ EEG - wie einig ist sich die Koalition? +++ Bundeshaushalt knausert bei Energie +++ PV-Branche zwischen Bangen und Aufbruch +++ Martin Winkler (Clearingstelle EEG): EEG in Zeiten des Übergangs +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 605 vom 17. November 2026, die heute erschienen ist:EEG - wie einig ist sich die Koalition?Für Photovoltaik-Kleinanlagen soll eine EEG-Förderung erhalten bleiben. Dieses und weitere Details einer vorläufigen Verständigung zwischen CDU/CSU ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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