13.11.2026 -

Auto: DJE-Strategie-Team

Das Strategie-Team von DJE beobachtet und bewertet die Märkte laufend nach fundamentalen, monetären und markttechnischen Kriterien.

Marktbreite verbessert sich: Zinsen und KI-Risiken bleiben im Fokus

Die US-Zwischenwahlen haben Anfang November eine ungewöhnlich starke Rotation an den Aktienmärkten ausgelöst. Bereits zuvor hatte sich aus markttechnischer Sicht eine Stabilisierung abgezeichnet. Nach der Wahl verbesserte sich die Marktbreite, also die Zahl der Aktien, die an einem Anstieg teilnehmen, deutlich. Gleichzeitig fiel der Ölpreis an einem Tag um rund acht Prozent, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen vom Hoch um rund 50 Basispunkte und die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen um rund 40 Basispunkte nachgaben.

Besonders ausgeprägt war die Bewegung im Technologiesektor. Die Aussicht auf restriktivere Genehmigungsbedingungen für neue Rechenzentren in Texas setzte Halbleiter- und Zulieferwerte unter Druck. Das von der neu gewählten demokratischen Gouverneurin angekündigte Moratorium gilt nur für neue Projekte, bestehende Kapazitäten sind nicht betroffen. Große Cloud-Anbieter entwickelten sich dagegen deutlich besser. Bestehende Rechenkapazitäten könnten bei einem verzögerten Ausbau neuer Kapazitäten an Wert gewinnen. Gleichzeitig könnte sich ein Teil der geplanten Investitionen in Regionen mit günstigeren Strompreisen und schnelleren Genehmigungsverfahren verlagern.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Novembers bleibt unsere Grundhaltung konstruktiv, aber wachsam. Auf der Zinsseite erwarten wir derzeit keine größeren negativen Überraschungen. Eine Rezession in den USA erscheint uns aktuell weniger wahrscheinlich. Eine konjunkturelle Abschwächung bleibt jedoch realistisch und könnte mit weiter fallenden Zinsen einhergehen.

Unterstützend wirkt die zuletzt deutlich verbesserte Marktbreite. Auch die Positionierung vieler Marktteilnehmer erscheint nicht extrem. Zahlreiche Investoren sind weiterhin vergleichsweise zurückhaltend in Aktien positioniert. Das könnte die Nachfrage bei einer weiteren Stabilisierung des Marktumfelds unterstützen. Auch für Anleihen bleibt die Markttechnik aus unserer Sicht konstruktiv. Der zuletzt hohe Pessimismus macht eine neue Phase stark fallender Anleihekurse aus unserer Sicht unwahrscheinlich; ausschließen lassen sie sich jedoch nicht.

Ein wichtiger Faktor bleibt allerdings der Technologie- und KI-Sektor. Nach den jüngsten Kursverlusten wäre eine Stabilisierung ein positives Signal. Eine erneute deutliche Schwäche könnte dagegen auch den Gesamtmarkt belasten. Hinzu kommen geopolitische Risiken. Vor allem eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte über steigende Energiepreise und Zinsen die Konjunktur zusätzlich belasten.

Ausgewählte Unternehmensanleihen: Das Umfeld für Anleihen bleibt aus unserer Sicht konstruktiv. Chancen sehen wir weiterhin bei sorgfältig ausgewählten Unternehmensanleihen, darunter auch Emissionen großer Cloud-Anbieter.

China und Asien: Die Einschätzung zu China könnte sich etwas aufhellen. Verzögerungen beim Ausbau neuer Rechenzentren in den USA könnten zudem zu einer stärkeren Verlagerung von Investitionen nach Asien beitragen.

Indien: Der indische Aktienmarkt entwickelte sich in den vergangenen vier Wochen vergleichsweise stark. Gleichzeitig liegen die Bewertungen deutlich unter früheren Niveaus. Damit rückt das Land unter den Schwellenländern stärker in den Blick.

Konsum und freie Cashflows: Ausgewählte Konsumunternehmen mit günstiger Bewertung und relativer Stärke bleiben interessant. Gleiches gilt für Branchen mit hohen freien Cashflows.

Versorger: Wir schätzen den Sektor weiterhin konstruktiv ein.

Deutschland: Im Infrastruktur- und Baubereich zeigen sich erste positive Signale. Dazu zählen Aufträge für Bahn-, Brücken- und Straßenprojekte, die ausgewählte Unternehmen aus dem Bausektor unterstützen könnten.

Gold: Die Markttechnik bleibt unterstützend. Hinzu kommt eine weiterhin starke Nachfrage aus China.

Naher Osten und Energiepreise: Eine erneute Eskalation im Nahen Osten bleibt eines der größten Risiken. Stark steigende Energiepreise könnten die Inflation und die Zinsen erneut nach oben treiben und damit die Rezessionsgefahr erhöhen. Ein Anstieg des Ölpreises in Richtung 120 bis 130 US-Dollar würde aus unserer Sicht die Rezessionsgefahr deutlich erhöhen.

KI und Technologie: Die Monetarisierung von KI-Modellen bleibt eine zentrale Herausforderung. Zusätzlicher Druck kommt von Open-Source-Modellen. Gleichzeitig könnten strengere Genehmigungsverfahren den Ausbau neuer Rechenzentren in weiteren US-Bundesstaaten verzögern.

Liquidität im KI-Sektor: Der geplante Börsengang von Anthropic könnte zusätzliche Liquidität binden. Eine Absage oder Verschiebung könnte dagegen als negatives Signal für das Umfeld im KI-Sektor gewertet werden. Beide Entwicklungen bleiben daher aufmerksam zu beobachten.

Energiesektor: Für Öl- und Gasunternehmen bleibt das Umfeld schwierig. Ein sehr hoher Ölpreis würde die Konjunkturrisiken erhöhen, während ein deutlich fallender Ölpreis die Unternehmen unmittelbar belasten würde.