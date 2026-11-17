Aktueller Marktkommentar

Der überraschende Abgang von Jensen Huang bei Nvidia sowie die "Blaue Welle" bei den US-Zwischenwahlen haben die Märkte kalt erwischt. Das Risiko, dass neue demokratische Gouverneure in Schlüsselstandorten wie Texas oder Georgia den Ausbau von Rechenzentren bremsen, führte zu einem deutlichen Abverkauf bei US-Aktien. Obwohl sich die Kurse zuletzt etwas erholten, ist das allgemeine Marktsentiment weiterhin von Vorsicht geprägt. Unser Ausblick auf die Aktienmärkte bleibt dennoch konstruktiv: Zum einen dürfte die nun deutlich reduzierte Positionierung das weitere Abwärtspotenzial bei Aktien begrenzen. Darüber hinaus wirken die neuen, regulatorisch getriebenen KI-Sorgen überzogen: Selbst bei verschärften lokalen Auflagen bleibt Kapital mobil und dürfte im Zweifel in Regionen mit günstigeren Rahmenbedingungen ausweichen. Gleichzeitig sprechen die robuste US-Konjunktur, die starke Gewinnsaison und die positive Saisonalität zum Jahresende für weiteres Aufwärtspotenzial bei Aktien. Entsprechend fühlen wir uns zumindest kurzfristig mit einem Aktienübergewicht wohl. Für nächstes Jahr könnte es durchaus sein, dass wir uns etwas defensiver aufstellen - nicht zuletzt, weil sich das Wachstum etwas abschwächen dürfte.

Kurzfristiger Ausblick

Nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen dürften die Märkte ihre Aufmerksamkeit nun auf die Auswirkungen einer geteilten Regierung richten. An der geldpolitischen Front hat eine Reihe von Fed-Vertretern derweil die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Dezember fest verankert. Sollte die Inflation weiter anziehen, stellen einige US-Währungshüter sogar einen kräftigeren Zinsschritt um 50 Basispunkte in Aussicht.

Zum Wochenauftakt stehen die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone (Sep.) im Fokus. Am Dienstag folgen neben den US-Einzelhandelsumsätzen (Okt.) auch die Industrieproduktionsdaten aus den USA (Okt.). Neben dem Protokoll der FOMC-Sitzung vom Oktober werden am Mittwoch die finalen Verbraucherpreise der Eurozone (Sep.) erwartet. Am Donnerstag stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA auf dem Kalender. Die Woche schließt am Freitag mit den Verbraucherpreisen aus Japan (Okt.) sowie dem finalen Verbrauchervertrauen der University of Michigan (Nov.).