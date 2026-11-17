Die Indielux GmbH und die p&e power&energy GmbH haben vor einer Woche eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit der sie ihr gemeinsam entwickeltes Sicherheitskonzept für modular erweiterbare Steckdosenspeicher in die Umsetzung bringen wollen. Die von p&e genutzte Multilevel-Technik erzeuge Wechselspannung direkt an der Batteriezelle. Die Sicherheitstechnik "ready2plugin" von Indielux soll in der Kombination die Hausleitung vor Überlast schützen. Dies sei bei Steckdosenspeicher besonders wichtig, da sie häufig im Wohnzimmer oder auf dem Balkon aufgestellt würden, so die Unternehmen. Daher sind ...

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