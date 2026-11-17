Brüssel - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat ein weiteres Luftabwehr-Paket für die Ukraine angekündigt.



Die Ukraine stehe vor einem besonders harten Winter, in welchem dem Schutz der Infrastruktur eine wichtige Rolle zukomme, sagte Pistorius am Dienstag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Deshalb werde man gemeinsam mit Norwegen in einem sogenannten Purl-Paket mehr Luftunterstützung für die Ukraine bereitstellen, unter anderem Raketen und Radare. Über diesen Mechanismus werden militärische Güter von den USA gekauft und an die Ukraine weitergegeben. "Es ist das fünfte Paket, an dem Deutschland sich beteiligt", so Pistorius. Diesmal stelle man dabei 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung.



Der Verteidigungsminister sagte weiter, dass das Treffen in Brüssel am Dienstag "keine Charity-Veranstaltung" sei, man sei strategischer Partner und nicht nur Unterstützer und die Ukraine nicht nur Unterstützte. Europa habe "schon viel Unterstützungshilfe für die Ukraine geleistet" und mit dem neuen Haushalt der Bundesregierung habe auch Deutschland einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt.



Bei dem EU-Verteidigungsministertreffen am Dienstag in Brüssel geht es vor allem um konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine und die Rolle der EU bei den Verhandlungen über ein Kriegsende.





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