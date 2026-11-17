Berlin - Finnlands Präsident Alexander Stubb erwartet, dass der Ukraine-Gipfel am Donnerstag in Berlin Fortschritte in den Friedensbemühungen bringen wird.



"Wir werden weiterhin am Frieden in der Ukraine arbeiten", sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zugleich unterstütze man die Ukraine militärisch und finanziell. "Und ich bin sicher, dass das Treffen, das wir hier in Berlin am Donnerstag abhalten werden, uns auch weiterbringen wird."



Stubb, der zuletzt auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert hatte, warb auch für mehr Diplomatie. "Wenn man nicht über Frieden spricht, dann wird man ihn nicht erreichen, und damit man Frieden erreichen kann, braucht man einen Dialog", sagte er.





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