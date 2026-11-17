Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Index mit rund 26.425 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Merck, Zalando und die Deutsche Telekom, am Ende die Deutsche Bank, Rheinmetall und Adidas.



Der Dax stehe weiter unter Verkaufsdruck, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Dabei lieferten die heute veröffentlichten ZEW-Konjunkturdaten durchaus Gründe für Zuversicht. Die befragten Finanzmarktexperten beurteilen sowohl die aktuelle wirtschaftliche Lage als auch die weiteren Konjunkturperspektiven besser als erwartet." Doch die positiven Signale aus Deutschland verpufften an der Börse nahezu wirkungslos. "Die Anleger bleiben lieber an der Seitenlinie und warten darauf, dass sich der Sturm im KI- und Technologiesektor wieder legt", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0993 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9097 Euro zu haben.





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