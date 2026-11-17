FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert von 13 auf 12 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Das Management sei der Ansicht, dass der Markt sowohl den Chemiekonzern als auch das Gemeinschaftsunternehmen Envalior zu negativ einschätze, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Daher habe er die Unternehmenssegmente im Detail analysiert und eine Szenario-Analyse erstellt, die eine ungewöhnlich große Bandbreite an möglichen Entwicklungen nach unten und oben verdeutliche./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET

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