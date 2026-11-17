BERLIN (dpa-AFX) - Der Ökonom Markus Brunnermeier soll nach dem Willen von Finanzminister Lars Klingbeil neuer Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Die Personalie habe der Vizekanzler Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagen, hieß es aus dem Finanzministerium. Brunnermeier sei ein herausragender Ökonom. Er lehrt an der US-Eliteuniversität Princeton. Das schwarz-rote Kabinett soll an diesem Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

Das Amt des Chefökonomen ist bei der EZB sehr einflussreich: Er bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik.

Brunnermeier, geboren 1969 im bayerischen Landshut, forscht in Princeton über internationale Finanzmärkte und Makroökonomie - mit Schwerpunkt auf Preisblasen, Liquidität, Finanz- und Geldwertstabilität sowie digitales Geld. Er berät die Bundesbank und war Mitglied wissenschaftlicher Gremien des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der US-Notenbank Fed.

"Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen", sagte Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Markus Brunnermeier ist ein international anerkannter Ökonom." Er sei fachlich breit aufgestellt und habe an der Schnittstelle zwischen Finanzmärkten und Geldpolitik geforscht. "Trotz seines Pragmatismus würde ich ihn als Anhänger einer stabilitätsorientierten Geldpolitik einschätzen, was in Zeiten gestiegener Inflationsrisiken wichtig ist."

Wer wird Nachfolger von Lagarde?



Der Posten des EZB-Chefvolkswirts wird frei, weil die Amtszeit von Amtsinhaber Philip R. Lane im Mai 2027 endet. Ansprüche auf das Amt hatte auch Frankreich angemeldet. Gehandelt wurde unter anderem die Vize-Chefin der französischen Zentralbank, Agnès Bénassy-Quéré. Bei der EZB wird zudem der Posten von Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel frei, die im Januar zum IWF wechselt.

Weiterhin offen ist, wen die Bundesregierung bei der Nachbesetzung des EZB-Chefpostens unterstützt. Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, die Notenbank am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit zu verlassen.

Es zeichnet sich eine Entscheidung zwischen dem Niederländer Klaas Knot, früher Chef der niederländischen Zentralbank, und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Er ist Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Eine Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet./tam/als/ben/DP/mis