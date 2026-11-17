Win-Win mit French Bee!

Ohne eigene Langstreckenflugzeuge: Southwest Airlines jetzt mit internationalen Anschlussverbindungen. Neue Zielgruppen im Visier!

Southwest Airlines (LUV) - ISIN US8447411088

Rückblick

Die Southwest-Airlines-Aktie durchlief im vergangenen Halbjahr eine wechselhafte Entwicklung: Nach einem kräftigen Anstieg auf rund 53 USD im Juni setzte eine längere Korrektur ein, die den Kurs Anfang September bis auf knapp 38 USD zurückwarf. Anschließend gelang eine Bodenbildung mit anschließender Trendwende, wobei der Kurs im November sowohl den 20er-EMA als auch den 50er-EMA zurückeroberte und zuletzt bis in den Bereich von 47 USD vorrückte, wo sich eine leicht abfallende Widerstandslinie formiert hat.

Southwest-Airlines-Aktie: Chart vom 16.11.2026, Kürzel: LUV, Kurs: 46.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über 47 USD bei Southwest Airlines würde das charttechnische Kaufsignal auslösen und zunächst Potenzial bis 50 USD eröffnen. Bei anhaltendem Kaufinteresse könnte sogar die Region um 53 USD als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Southwest-Airlines-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei 45 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und ein erneuter Rücksetzer wahrscheinlich. In diesem Fall könnte der 20er-EMA bei rund 44 USD als erste Auffangzone dienen, darunter würde der 50er-EMA bei etwa 43 USD an Bedeutung gewinnen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 44.5 USD platzieren, um sich gegen einen Bruch der kurzfristigen Unterstützungsstruktur abzusichern.

Meinung

Southwest Airlines mit Hauptsitz in Dallas entwickelte sich zu einem der größten Billigflieger der USA. Ihr Geschäftsmodell basiert traditionell auf günstigen Flugpreisen, einem weitgehend einheitlichen Flugzeugtyp (Boeing 737) und einem Streckennetz mit zahlreichen Direktverbindungen. Neben dem Passagiergeschäft bietet Southwest inzwischen auch zusätzliche Dienstleistungen und internationale Anschlussverbindungen über Airline-Partnerschaften an. Ende 2025 umfasste die Flotte 803 Flugzeuge, mit denen 117 Ziele bedient wurden. Strategisch befindet sich Southwest in einem umfassenden Umbau: Neben der Einführung von Nachtflügen und einer stärkeren Präsenz auf Buchungsplattformen setzt das Unternehmen zunehmend auf internationale Kooperationen, um sein Streckennetz zu erweitern und zusätzliche Kunden zu gewinnen. Dazu gehören Partnerschaften mit mehreren internationalen Fluggesellschaften, über die Passagiere Anschlussverbindungen zu weiteren Zielen erhalten. Die strategische Öffnung über das bisher stark auf den US-Markt ausgerichtete Geschäftsmodell hinaus bietet Chancen für zusätzliche Umsätze und eine bessere Auslastung der Flotte. Gleichzeitig muss Southwest den Spagat zwischen dem traditionellen Billigflugkonzept und einem zunehmend wettbewerbsintensiven Luftfahrtmarkt meistern. Ein Beispiel ist die neue Interline-Partnerschaft mit der französischen Langstrecken-Billigfluggesellschaft French Bee. Der Vorteil liegt auf der Hand: Southwest kann internationale Anschlussverbindungen anbieten, ohne selbst Langstreckenflugzeuge betreiben zu müssen. Gleichzeitig erschließt sich das Unternehmen neue Kundengruppen und zusätzliche Einnahmequellen. Sofern die Notierungen am Ölmarkt zunächst nicht wieder steigen, könnten Long Trades mit der Airline-Aktie attraktiv sein.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 22.74 Mrd. USD

Meine Meinung zu Southwest ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.aerotelegraph.com/ticker/southwest-airlines-und-french-bee-starten-interline-partnerschaft/pe07ek6

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026

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