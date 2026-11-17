Große Freiflächenanlagen und Batteriespeicher mit mehr als 750 kWh Kapazität stützen laut der EWS GmbH & Co. KG die Zubauzahlen im Oktober. Der PV-Großhändler zeigt, wie sich der Zubau auf Gewerbedächern in den Bundesländern entwickelt, und ordnet die Signale zur EEG-Novelle ein. Jüngste Berichte aus den Beratungen zur EEG-Novelle lassen hoffen. Für ein Aufatmen ist es nach Aussage der Union zwar noch zu früh, aber ein interner Brief der SPD beschreibt eine vielversprechende "fachliche Einigung". ...

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