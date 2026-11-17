Für Oktober geht die Bundesnetzagentur von einem Nettozubau bei der Photovoltaik von 1805 Megawatt aus. Dies veröffentlichte die Bonner Behörde am Dienstag auf Basis der Zahlen im Marktstammdatenregister bis zum 16. November. In den Zahlen hat sie aufgrund der Meldefrist neuer Anlagen von vier Wochen noch einen Puffer von 15 Prozent einkalkuliert. In der Regel liegen die Zubauzahlen für die Monate allerdings noch höher. So hatte die Bundesnetzagentur für September nur einen Nettozubau von 1226 Megawatt erwartet, die Zahlen mit der aktuellen Veröffentlichung aber bereits auf 1359 Megawatt nach ...

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