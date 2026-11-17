Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA, wo Technologiewerte unter Druck gestanden hatten, belasteten. Hinzu kam Zurückhaltung vor den Zahlen von Nvidia. «Neben den Zahlen und dem Ausblick beschäftigen die Anleger ein möglicher Strategiewechsel und die Frage, ob Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurückkehren könnte», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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