Für Leo XIV. hatte die Fahrt zur Messe in Lima eine eher unschöne Überraschung bereit: Ein offenbar etwas zu enthusiastischer Gläubiger warf dem Papst einen Rosenkranz an den Kopf. Das Kirchenoberhaupt nahm es mit Humor. Papst Leo XIV. hat auf den Wurf eines Rosenkranzes, der ihn im peruanischen Lima im Gesicht traf, entspannt reagiert: «Jemand wollte mir einen Rosenkranz schenken und hat das vielleicht etwas zu enthusiastisch getan», sagte der Papst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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