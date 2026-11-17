Berlin - Der Vorsprung der AfD vor der Union schrumpft in der von Forsa gemessenen Wählergunst wieder. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv verliert die AfD gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt auf 26 Prozent, während CDU und CSU einen Punkt auf 21 Prozent zulegen.



Die übrigen Parteien bleiben stabil. Die Grünen erreichen 16 Prozent, die SPD 13 Prozent und die Linke 11 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei 4 Prozent, die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 9 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt aktuell 25 Prozent und liegt damit weiterhin über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).



Eine Mehrheit von 57 Prozent der Bundesbürger traut keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Am ehesten sehen 12 Prozent diese Kompetenz bei der AfD, die einen Prozentpunkt verliert. Die Union legt dagegen einen Punkt auf 10 Prozent zu. Unverändert bleiben die Werte für die Grünen mit 7 Prozent, die Linke mit 6 Prozent und die SPD mit 5 Prozent.



Die Arbeit der Bundesregierung und der Koalition steht in dieser Woche wieder an der Spitze des Themeninteresses der Bundesbürger. 33 Prozent nennen sie als wichtiges Thema. Dahinter folgen die allgemeine wirtschaftliche Lage mit 25 Prozent, der Krieg in der Ukraine mit 21 Prozent und der Ausgang der Kongresswahlen in den USA mit 19 Prozent. Die Nominierung von Ilse Aigner für das Amt des Bundespräsidenten beschäftigt über die gesamte Woche hinweg 11 Prozent der Bundesbürger.





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