Zinssignale, Investorentage und ein Zeichnungsschluss mit Prominenz: Dieser Mittwoch hält für Anleger einiges bereit.Der wichtigste Termin des Tages kommt am Abend: Um 20:00 Uhr veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. Oktober. Anleger suchen darin nach Hinweisen auf die Zinsentscheidung im Dezember. Tagsüber stellen sich Novartis, Generali, Alfa Laval und Drägerwerk den Investoren vor, und Target legt seine Q3-Zahlen vor. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.