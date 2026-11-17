Zinssignale, Investorentage und ein Zeichnungsschluss mit Prominenz: Dieser Mittwoch hält für Anleger einiges bereit.Der wichtigste Termin des Tages kommt am Abend: Um 20:00 Uhr veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. Oktober. Anleger suchen darin nach Hinweisen auf die Zinsentscheidung im Dezember. Tagsüber stellen sich Novartis, Generali, Alfa Laval und Drägerwerk den Investoren vor, und Target legt seine Q3-Zahlen vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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