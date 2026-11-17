Die Berichte über fehlende Netzanschlusskapazitäten betreffen längst nicht mehr nur neue Erzeugungsanlagen und Speicherprojekte, sondern auch Verbraucher vom Rechenzentrum über den Industriebetrieb bis zum Logistik-Unternehmen. Sie zeigen, "dass Deutschland wirklich langsam ein Standortproblem bekommt", erklärte Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (BNE) am Dienstag bei einem Hintergrundgespräch. Wie diesem Standortproblem zu begegnen sei, will die Bundesregierung unter anderem mit dem "Branchendialog Systembetrieb 2030" klären. Unter Federführung des Wirtschafts- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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