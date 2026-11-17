Zürich - Die Grossbank UBS stellt sich gemäss einem Medienbericht darauf ein, dass sie sich mit ihrem Widerstand gegen die geplanten strengeren Kapitalvorschriften in der Schweiz nicht durchsetzen wird. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Grossbank sehe nur noch wenig Spielraum, werde sich aber weiterhin für Zugeständnisse einsetzen. Gleichzeitig prüft die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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