Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) stellt in einem neuen Dashboard die gemeldete Produktionskapazität für Wechselrichter dem Bedarf in der EU gegenüber. Die Angebotskarte zeigt, dass in jedem EU-Mitgliedstaat zertifizierte Geräte von mindestens einem der erfassten Hersteller erhältlich sind. Hersteller mit Sitz in der EU melden laut ESMC eine nominale Produktionskapazität für Wechselrichter von rund 140 GWac. Der Bedarf der 27 Mitgliedstaaten lag 2025 nach Angaben des Branchenverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver