Disney hat am Dienstag die Zahlen für das Ende September abgelaufene vierte Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Die Dividende steigt um 33% auf 2,00 US$ je Aktie, zudem kündigt das Management ein Sparprogramm über 3 Milliarden US$ an. Vorbörslich stieg die Aktie leicht auf 119,21 US$, nachdem sie am Freitag bei 118,97 US$ geschlossen hatte. Damit liegt sie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 120,80 US$. Was bedeutet der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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