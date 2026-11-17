Für die Walt Disney-Aktie ging es in den letzten Wochen steil bergauf. Erst gestern ging die Aktie des Entertainment-Giganten auf einem neuen 12-Monatshoch aus dem US-Handel. Doch am Dienstagmittag legt die Walt Disney-Aktie im europäischen Handel den Rückwärtsgang ein. Konnte Mickey Mouse nicht mit den Quartals- und Jahreszahlen überzeugen? Starkes Umsatzwachstum Der Walt Disney-Konzern stellte heute nicht nur seine Zahlen für das abgelaufene Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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