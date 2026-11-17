(neu: Stellungnahmen ergänzt, mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Profite vor Kontrolle? Die Deutsche Bank soll über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Dies sehen internationale Medien durch mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax -Konzerns bestätigt, die Journalisten zugespielt wurden. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing persönlich.

Unter anderem "Spiegel", "Manager Magazin", "ZDF frontal", "New York Times" und "Financial Times" waren an der Auswertung des Materials beteiligt, das nach Angaben der Medien mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge umfasst.

Die Daten stammen demnach von Whistleblowern und gelangten über Journalisten aus Südafrika und Indien an mehr als 50 Medienhäuser weltweit. Seit dem Frühjahr hätten über 200 Journalisten die Unterlagen ausgewertet. Ihr Fazit: "Inside Deutsche Bank" offenbare zahlreiche Kontrollmängel und heikle Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus.

Deutsche Bank: "Sind heute eine andere Bank"



Die Deutsche Bank erklärte, die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte". Unter Sewings Führung seit April 2018 habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen".

Von 2019 bis 2025 habe man sieben Milliarden Euro in interne Kontrollen investiert. Parallel seien habe die Bank "Methoden verbessert, mit denen wir Risiken erkennen und steuern, sowie einen grundlegenden Kulturwandel vorgenommen". Dies habe "dazu beigetragen, Schwächen aus der Vergangenheit zu beheben". Der Konzern betont: "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank."

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) forderte Konsequenzen: Die Deutsche Bank sei jetzt in der Verantwortung, "mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert". Die EZB-Bankenaufsicht wollte sich inhaltlich nicht äußern. Die Finanzaufsicht Bafin teilte mit, sie werde aktiv werden, sofern es relevante Hinweise gebe, die über bekannte Sachverhalten hinausgingen.

Geschäfte mit Sexualstraftäter Epstein



Die Recherchen zeigten, "wie im größten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen", schreibt "ZDF frontal". Das "Manager Magazin" erkennt ein wiederkehrendes Muster: Interne Warnungen seien über Jahre übergangen worden, "um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kundenbeziehungen einzugehen".

Der "Spiegel" berichtet, zugunsten des Profits seien bei Geschäften mit Mächtigen und Reichen gesetzliche Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden nicht so streng ausgelegt worden wie nötig. Die Deutsche Bank habe Kontrollen vernachlässigt und Warnungen in den Wind geschlagen, "um Kosten zu sparen und den Tradern nicht im Weg zu stehen".

Die Unterlagen offenbaren den Berichten zufolge zudem, dass die Bank teils umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufsetzte. Ferner habe sie um Oligarchen geworben und ihr Russlandgeschäft noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollen - trotz Warnungen.

Trump reagiert auf Berichte



Auch Details über die lange Geschäftsbeziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein fänden sich in den Dokumenten. Die Deutsche Bank hatte es später als "Fehler" bezeichnet, Geschäfte mit dem inzwischen verstorbenen Epstein gemacht zu haben und bedauerte, ihn "2013 als Kunden aufgenommen zu haben".

Zudem geht es um Geschäfte mit US-Präsident Donald Trump. Ein Deutsche-Bank-Mitarbeiter soll 2017 versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen an einen Steuerberater in den USA geschickt haben, darunter Unterlagen zu Trump-Konten. Angesprochen auf die Berichte sagte Trump, er bezahle jede Menge Steuern und: "Sie hätten es nicht tun sollen. Es ist illegal für sie, das zu tun."

Bankchef Sewing im Visier



Vorwürfe richten sich auch gegen Bankchef Sewing. Laut "Manager Magazin" dokumentieren die Unterlagen, wie unter Sewing, der vor der Berufung in den Vorstand in führender Rolle mit internen Kontrollen befasst war, teils wohlhabende Kunden umgarnt wurden, "obwohl es selbst intern schon Warnungen vor einer möglichen Geschäftsbeziehung mit ihnen gab". Auch als Vorstandschef habe sich Sewing persönlich eingesetzt, "bestimmte Kontrollsysteme wieder zu lockern, um Geschäfte zu ermöglichen".

Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich hinter den Manager: "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte." Die Berichterstattung enthalte "keine neuen Erkenntnisse".

Immer wieder Ärger wegen Geldwäsche-Vorwürfen



US-Hypothekendeals, Zinsmanipulationen, Geldwäsche - zahlreiche Skandale ramponierten das Image der Deutschen Bank und kosteten sie seit der Finanzkrise 2008/2009 über 20 Milliarden Euro an Strafen. Sewing präsentiert sich als Sanierer, der mit den Altlasten seiner Vorgänger aufräumen will.

Doch die Schatten der Vergangenheit holen die Bank immer wieder ein. Vorübergehend schickte die Bafin sogar einen Sonderbeauftragten, der Fortschritte beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen sollte - ein Novum in der deutschen Bankenbranche.

Erst im Januar gab es wieder eine Razzia in den Deutsche-Bank-Türmen. Hintergrund: Frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben./ben/als/DP/jha