Die Deutsche Rohstoff AG liefert beeindruckende Neunmonatszahlen: Der Umsatz steigt um 48 Prozent auf 221,7 Millionen Euro, das EBITDA hat sich auf 328,7 Millionen Euro mehr als verdreifacht und der Konzerngewinn springt von 22 auf 200,1 Millionen Euro. Neben der stark ausgeweiteten Ölproduktion sorgen allerdings auch hohe Gewinne aus Almonty-Aktienverkäufen für das Rekordergebnis. Nach einer erneuten Prognoseanhebung erwartet das Unternehmen für 2026 ein EBITDA von bis zu 440 Millionen Euro. Für die Deutsche Rohstoff Aktie stellt sich nun die Frage, wie nachhaltig dieser Gewinnsprung ist. Deutsche ...

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