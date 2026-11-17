Mit Begriffen wie Direktlieferung oder Onsite-PPA hantiert man in der Photovoltaik-Branche schon lange herum. Insofern folgt der "Solarpark ERO", den die Genossenschaft Bürger Energie Region Regensburg eG (BERR) im Juli einweihen konnte, keinem völlig neuartigen Geschäftsmodell. Keineswegs alltäglich sind aber die Rahmenbedingungen: Die Anlage beliefert gleich drei Abnehmer per Direktleitung, was es nach Angaben der Beteiligten so noch nicht gegeben hat. Und das Projekt ist eine in dieser Form sehr ungewöhnliche Kooperation zwischen einer Bürgerenergiegenossenschaft auf der einen und drei Industriekonzernen ...

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