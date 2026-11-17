Die App DB Info bündelt Echtzeitauskünfte aller Bahnanbieter zu Verbindungen, Verspätungen, Gleiswechseln & Co. - und will auch bei der Orientierung im Bahnhof helfen. Nur Tickets gibt es dort nicht. Eine neue Bahn-App will Fragen Reisender vor ihrer Fahrt, unterwegs und am Ziel beantworten. Mit DB Info sollen sich zum einen unabhängig vom Anbieter Verbindungen planen lassen. Zum anderen informiert die Anwendung auch über Verspätungen, Gleiswechsel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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