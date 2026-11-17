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Vor den Quartalszahlen von Nvidia flüchten Anlegerinnen und Anleger aus Werten der KI-Branche. Das hinterlässt vor allem bei Speicherchiphersteller Micron seine Spuren.

Versagt Nvidia, dürfte es der Micron-Aktie vollends an den Kragen gehen

Der KI-Trade ist inzwischen schwer angeschlagen. Nicht erst seit dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang purzeln bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten die Kurse, inzwischen hält der Abverkauf der Branche seit den Hochs im Frühsommer an. Während sich der Technologieindex Nasdaq 100 mit Verlusten von rund 14 Prozent gegenüber seinem Allzeithoch in einer technischen Korrektur befindet, handelt der Philadelphia Semiconductor Index angesichts von Verlusten von mehr als einem Drittel sogar in einem Bärenmarkt.

Die größten Leidtragenden dieser Entwicklung sind Speicherchiphersteller wie SanDisk, Samsung und SK Hynix, denn ihr Geschäftsmodell gilt als besonders zyklisch. Jetzt, wo es nach den US-Zwischenwahlen zu einem verlangsamten KI-Ausbau kommen könnte, ist die Furcht vor einer Margenimplosion und damit einem Ende der Sonderkonjunktur größer als beim Rest der Halbleiterbranche. Das belastet auch die Aktie von Micron schwer, die vor den Nvidia-Zahlen vor einen charttechnischen Zerreißprobe steht. Besteht sie diese nicht, könnte es für die Anteile noch einmal um fast 40 Prozent tiefer gehen.

Kursziel 450 US-Dollar? Micron könnte um weitere 37,5 Prozent fallen!

Vordergründig haben Anlegerinnen und Anleger von Micron keinen Grund zur Klage, denn gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht hier ein üppiges Plus von 197,2 Prozent zu Buche, womit sich die Anteile fast verdreifacht haben. Gegenüber dem Rekordhoch bei 1.255 US-Dollar, markiert Ende Juni, hat das Papier aber bereits 42,6 Prozent an Wert verloren und damit stärker als der Rest der Halbleiterbranche.

Dadurch hat sich das lange makellose Chartbild erheblich eingetrübt. Die Aktie hat inzwischen beide Durchschnittslinien hinter sich gelassen und notiert auch unter wichtigen Horizontalunterstützungen, wie der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 US-Dollar und der Support-Zone zwischen 850 und 900 US-Dollar. Noch ist der Abstand zur 200-Tage-Linie zwar gering, und das erneute Unterschreiten auf Wochenbasis nicht bestätigt, doch sollte genau das jetzt erfolgen, drohen weitere Abgaben bis in den Bereich um 450 US-Dollar. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von 37,5 Prozent.

Vom Abgrund trennt die Aktie jetzt nur noch wenig

Der steile Kursanstieg in der ersten Jahreshälfte wird für die Aktie jetzt zum Boomerang, denn das hohe Momentum hat kaum Plateaus geschaffen, die jetzt als Unterstützungen dienen könnten. Der nächste belastbare Preisbereich ist das Ausbruchsniveau nach der durch den Beginn des Iran-Krieges verursachten Korrektur der Micron-Aktie. Wird das Unterschreiten der 200-Tage-Linie zum Wochenauftakt also nach den Zahlen von Nvidia bestätigt, müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf neue, hohe Verluste einstellen.

Diese Gefahr ist umso größer, als in den technischen Indikatoren bislang keine Entspannung zu erkennen ist. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich in die Aktie begleitenden Abwärtstrends, wodurch die Talfahrt der Aktie bestätigt und ihr Nachhaltigkeit verliehen wird. Dass der MACD zuletzt wieder unter seine (rote) Signallinie gefallen ist, zeigt außerdem einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an, während der RSI noch nicht im überverkauften Bereich ist und damit weitere Luft nach unten signalisiert.

An frühen Indizien für eine Trendwende zur Oberseite, wie bullishen Divergenzen, mangelt es dagegen noch. Auch das spricht dafür, dass die Aktie ohne Schützenhilfe durch starke Zahlen von Nvidia und einen erfolgreichen IPO von Anthropic vor weiteren Verlusten stehen dürfte.

Fazit: Optisch günstige Bewertung kein Sicherheitsgarant

Nach heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen und Monaten sowie umfangreichen Gewinnmitnahmen handelt die Micron-Aktie in einer technisch äußerst prekären Situation. Das erneute Unterschreiten der 200-Tage-Linie hat für ein neues Verkaufssignal gesorgt, dem jetzt eine Korrektur um weitere 37,5 Prozent bis 450 US-Dollar folgen könnte, wenn nicht Nvidia oder Anthropic neue Impulse für den gesamten KI-Trade liefern.

Auf eigene Stärke kann sich das Papier derzeit nämlich nicht verlassen, da die Indikatoren auf eine Beschleunigung der Talfahrt hindeuten und gleichzeitig noch keine überverkauften Zustände vorliegen, welche eine Gegenreaktion zur Oberseite zwingend machen würden. Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das laufende Geschäftsjahr ein KGV von 4,1 und ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,07 zu Buche, was ohne Übertreibung als extrem günstig zu bezeichnen ist. Allerdings könnte es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme zu einem zyklischen Hoch bei der Margen- und Gewinnentwicklung handeln.

Schon auf dem Höhepunkt des letzten Speicherzyklus sah Micron auf dem Papier zwar günstig aus, wechselte bei der Profitabilität aber kurz darauf das Vorzeichen und schrieb sogar Verluste. Sollte es zu einer Verlangsamung des Investitionsbooms kommen, droht sich dieses Szenario zu wiederholen.

Gastautor: Max Gross

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