DJ PTA-HV: CERDIOS SE: Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

CERDIOS SE: Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung

Vaduz (pta000/17.11.2026/15:20 UTC+1)

CERDIOS SE, Vaduz

International Security Identification Number (ISIN): LI1358444548 Wertpapierkennnummer (WKN): A40G3Y Eindeutige Kennung des Ereignisses: oGVCERDIOS26

Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung der CERDIOS SE

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Verwaltungsrat der CERDIOS SE mit Sitz in Vaduz lädt zu einer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 ein.

Datum 18. Dezember 2026 Beginn 14:00 Uhr Ort Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstrasse 81, 9494 Schaan, Liechtenstein Teilnahmemöglichkeit persönlich oder durch Vertretung; Vollmachten können auch dem Verwaltungsrat erteilt werden

Inhalt

1 Tagesordnung (Traktanden) 2 Anträge des Verwaltungsrats 3 Teilnahmevoraussetzungen und Fristen 4 Stimmrecht und Stimmabgabe 5 Ablauf der Versammlung 6 Bekanntmachung und Zustellung 7 Kontakt für Anmeldung, Nachweise und Vollmachten

1 Tagesordnung (Traktanden):

1) Vorlage des Jahresberichts 2025, der Jahresrechnung 2025 und des Berichts der Revisionsstelle 2) Abnahme des Jahresberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 2025 3) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2025 4) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 5) Entlastung der geschäftsführenden Direktorin 6) Beschlussfassung über die Vergütungspolitik (Vergütungssystem) 7) Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 8) Kenntnisnahme der Demission von Frau Desislava Krasteva als Präsidentin und Mitglied des Verwaltungsrats sowie als geschäftsführende Direktorin 9) Wahl von Herrn Ariel Sergio Davidoff als Mitglied und (in der Folge durch den Verwaltungsrat) als Vorsitzender (Präsident) des Verwaltungsrats sowie als geschäftsführender Direktor

2 Anträge des Verwaltungsrats:

-- Zu Traktandum 1: Der Jahresbericht 2025, die Jahresrechnung 2025 sowie der Bericht der Revisionsstelle werden zur Kenntnis genommen. -- Zu Traktandum 2: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der CERDIOS SE für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr werden genehmigt. -- Zu Traktandum 3: Der Jahresverlust 2025 von EUR 354'772 wird mit den Gewinnrücklagen verrechnet. Es wird keine Dividende ausgeschüttet. -- Zu Traktandum 4: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. -- Zu Traktandum 5: Der geschäftsführenden Direktorin, Frau Desislava Krasteva, wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. -- Zu Traktandum 6: Beschlussfassung über das Vergütungssystem / Vergütungspolitik -- Zu Traktandum 7: Forvis Mazars AG, mit Sitz in Vernier, wird als Revisionsstelle der CERDIOS SE für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. Zu Traktandum 8: Die Generalversammlung nimmt die Demission von Frau Desislava Krasteva, deutsche -- Staatsangehörige, wohnhaft in 9492 Eschen, als Präsidentin und Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Geschäftsführerin der CERDIOS SE mit Wirkung auf den Ablauf dieser ordentlichen Generalversammlung zur Kenntnis. Zu Traktandum 9: Herr Ariel Sergio Davidoff, Schweizer Staatsangehöriger, wohnhaft in 8003 Zürich, Schweiz, wird mit Wirkung ab Ablauf dieser ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des -- Verwaltungsrats der CERDIOS SE gewählt; er soll danach vom Verwaltungsrat zum Vorsitzenden (Präsidenten) des Verwaltungsrats sowie zum geschäftsführenden Direktor bestellt werden. Die Amtszeit richtet sich nach -- 7 Abs. 2 der Statuten. Er zeichnet einzeln.

Rechte der Aktionäre (Anträge / Ergänzung der Tagesordnung)

Aktionäre, die zusammen mindestens 5 % des Aktienkapitals vertreten, haben das Recht, weitere Gegenstände auf die Tagesordnung setzen zu lassen und Beschlussvorlagen zu bestehenden Traktanden einzubringen.

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft spätestens 21 Tage vor dem Tag der Generalversammlung zugehen. Eine aufgrund solcher Verlangen geänderte Tagesordnung wird in gleicher Weise bekannt gemacht wie die ursprüngliche und vor dem Nachweisstichtag veröffentlicht.

3 Teilnahmevoraussetzungen und Fristen:

_ Nachweisstichtag (Record Date):

Der Nachweisstichtag ist Im Sinne von -- 13 Abs. 4 Statuten und PGR Art. 339c Abs. 1 der 12. Tag vor dem Versammlungstag. Zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung sind nur jene Personen berechtigt, die an diesem Tag Aktionäre der CERDIOS SE sind und die Teilnahmevoraussetzungen fristgerecht erfüllen. Schriftliche oder elektronische Anmeldung bis zum Ende des 12. Tages vor dem Versammlungstag (Nachweisstichtag).

_ Depotbestätigung:

Nachweis des Aktienbesitzes am Nachweisstichtag durch Depotbestätigung; Zugang bei der Gesellschaft oder der benannten Stelle bis spätestens am 6. Werktag vor der Generalversammlung an die unten genannte Adresse.

_ Form:

Textform (z. B. E-Mail) für Anmeldung, Depotbestätigung und Vollmacht.

4 Stimmrecht und Stimmabgabe:

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung beläuft sich das Grundkapital der CERDIOS SE auf EUR 2'000'000, eingeteilt in 2'000'000 auf den Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung beträgt somit 2'000'000.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, sofern keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen.

Stimmabgabe durch Vertreter

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Vollmachtsformulare werden den Aktionären auf Verlangen unentgeltlich zugesandt und stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung. Der Nachweis der Bestellung eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft insbesondere per E-Mail an info@cerdios.li übermittelt werden.

Briefwahl / elektronische Stimmabgabe

Der Verwaltungsrat macht von der Möglichkeit einer Stimmabgabe im Wege der Briefwahl oder elektronischen Kommunikation für diese Generalversammlung keinen Gebrauch (-- 15 Abs. 5 Statuten).

Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Aktien beschlussfähig, soweit Gesetz oder Statuten für einzelne Beschlussgegenstände nichts Abweichendes bestimmen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Statuten etwas anderes vorsehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene gültige Stimmen.

Für die unter den Traktanden dieser ordentlichen Generalversammlung vorgesehenen Beschlüsse ist kein besonderes Präsenz- oder Kapitalquorum erforderlich.

5 Ablauf der Versammlung

Versammlungsleitung durch eine vom Verwaltungsrat bestimmte Person.

Der Versammlungsleiter bestimmt die Rednerreihenfolge, das Abstimmungsverfahren sowie angemessene Zeitrahmen für Fragen und Wortmeldungen.

6 Bekanntmachung und Zustellung

Internetauftritt und Unterlagen zur Generalversammlung

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Generalversammlung werden während eines ununterbrochenen Zeitraums, der spätestens 21 Tage vor der Generalversammlung beginnt, auf der Internetseite der Gesellschaft www.cerdios.li zugänglich gemacht.

Über die Internetseite der Gesellschaft sind insbesondere abrufbar:

-- der Inhalt dieser Einberufung, -- der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2025 sowie die Berichte der Revisionsstelle, -- der Vergütungsbericht 2025, -- die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, -- von Aktionären eingebrachte Beschlussvorlagen sowie -- die Formulare, die für die Erteilung von Vollmachten zu verwenden sind.

Auf Verlangen werden die genannten Unterlagen und Formulare den Aktionären unentgeltlich in Papierform zugestellt.

7 Kontakt für Anmeldung, Nachweise und Vollmachten

Für die Übermittlung von Anmeldung, Nachweisen und Vollmachten gelten folgende Adressen:

E-Mail: info@cerdios.li Postadresse: CERDIOS SE, Neugasse 17, 9494 Vaduz, Liechtenstein

Wir bitten alle Aktionärinnen und Aktionäre, die genannten Fristen und Voraussetzungen einzuhalten, um eine geordnete Durchführung der ordentlichen Generalversammlung zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüssen

CERDIOS SE

(Ende)

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November 17, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)

DJ PTA-HV: CERDIOS SE: Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung -2-

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Aussender: CERDIOS SE Neugasse 17 9490 Vaduz Liechtenstein Ansprechpartner: CERDIOS SE E-Mail: info@cerdios.li Website: www.cerdios.li ISIN(s): LI1358444548 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt

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