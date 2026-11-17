In einem Brief an ihre Fraktion hat die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, über auf Fachebene ausgehandelte Änderungen am EEG-Entwurf berichtet. Eine der gravierendsten Veränderungen dabei, dass die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt nun doch erhalten bleiben soll. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will sie eigentlich komplett streichen und sieht in ihrem EEG-Entwurf zudem eine Wirkleistungsbegrenzung von 50 Prozent für die kleinen Dachanlagen vor. Auch diese könnte nun fallen. Vertreter der CDU/CSU-Fraktion sowie das Ministerium beeilte ...

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