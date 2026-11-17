Die DroneShield-Aktie findet weiterhin keinen Boden. Mit dem heutigen Rückgang auf 0,614 € erreichten die Papiere des australischen Drohnenabwehrspezialisten ein neues Jahrestief und bestätigten damit die bereits Anfang November favorisierte Abwärtsbewegung. Unter der Fragestellung "Drohen jetzt weitere -20%?" hatte ich seinerzeit einen Rückgang bis 0,643 € prognostiziert. Dieses Kursziel wurde inzwischen erreicht und sogar unterschritten. Damit ...

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