Der Ausbruch über 12,20 € hat bei Deutz nicht gehalten. Von 13,35 € im September ging es zuletzt auf 9,43 € zurück, obwohl die Quartalszahlen Anfang November ordentlich ausfielen. Damit steht die Aktie knapp über dem Startpunkt des jüngsten Schubs. Darunter wartet die Unterstützung zwischen 7,80 und 8,40 €, nach oben liegt die Hürde erst zwischen 11,30 und 12,20 €. Zugleich hat Deutz mit einer Milliarden-Übernahme das Geschäft neu aufgestellt. Hält ...

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