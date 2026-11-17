11.11.2026 -

Die Blockade der Straße von Hormus hat die globalen Agrarmärkte in eine massive Angebots- und Kostenkrise gestürzt. Stark gestiegene Dünger- und Dieselpreise sowie fehlende Transportmöglichkeiten treiben Weizen und Sojabohnen auf Mehrjahreshochs. Für institutionelle Agrarland-Investoren erweist sich die Koppelung der Pachterträge an Agrarrohstoffpreise als verlässlicher Renditetreiber. Doch der drastische Kostenschub bei Betriebsmitteln belastet kleinere Landwirte und facht die weltweite Nahrungsmittelinflation an.

Der Iran-Krieg verknappt das globale Angebot an Düngemitteln massiv und treibt die Preise in die Höhe. Über die Straße von Hormus laufen rund 35 Prozent des weltweiten Harnstoffhandels (Urea). Auch die Düngemittel-Grundstoffe Ammoniak und Schwefel kommen zu großen Teilen aus der Region am Persischen Golf. Durch Seeblockade und Sanktionen schoss der Urea-Preis am Terminmarkt zeitweise auf mehr als das Doppelte, aktuell kostet er mit ca. 435 US-Dollar pro Tonne noch immer 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich verdoppelte der Ausfall von katarischem Erdgas die europäischen Gaspreise. Da der Einsatz von Erdgas bis zu 80 Prozent der Produktionskosten von Ammoniak ausmacht, verteuerte sich Stickstoffdünger (Kalkammonsalpeter, kurz KAS) aus Europa um 20 bis 30 Prozent. Und da die Produktionsanlagen teils schwer beschädigt wurden, dürfte es noch Monate bis zur vollständigen Wiederherstellung der Produktionskapazitäten dauern.

Hohe Düngemittel- und Dieselpreise bewegen Weizen- und Sojapreise

Die Inflation am Düngemittelmarkt wirkt sich allmählich auf die Lebensmittelproduzenten und Endverbraucher aus. Weizen etwa benötigt vor allem Stickstoffdünger. Modellrechnungen der internationalen Handelskammer ICC prognostizieren durch gedrosselten Düngereinsatz einen globalen Ertragsrückgang um bis zu zehn Prozent. Zusammen mit blockierten Schwarzmeer-Exporten hat diese Verknappung den Weizenpreis steil nach oben getrieben. Seit dem Beginn des Iran-Krieges stieg er zeitweise um mehr als 40 Prozent und liegt derzeit knapp 20 Prozent über dem Preis vom Vorjahr. Sojabohnen hingegen benötigen kaum Mineraldünger. Obwohl Produzenten in Nord- und Südamerika Flächen von Mais und Weizen auf Soja umschichten, legte der Sojapreis seit Kriegsbeginn zeitweise um rund 15 Prozent zu. In Folge der gestiegenen Ölpreise schlagen hier vor allem die höheren Transport- und Dieselausgaben zu Buche. Dass Sojaöl zunehmend für die Produktion von Biodiesel verwendet wird und somit das Angebot für Lebensmittelproduzenten einschränkt, treibt den Sojapreis zusätzlich.