Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US8163073005 SelectQuote Inc. 17.11.2026 US8163074094 SelectQuote Inc. 18.11.2026 Tausch 10:1
CA3144602057 Marlin Health Inc. 17.11.2026 CA5709141017 Marlin Health Inc. 18.11.2026 Tausch 1:1
GB00BNK8T635 Net Zero Infrastructure PLC 17.11.2026 GB00C095B788 Net Zero Infrastructure PLC 18.11.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US8163073005 SelectQuote Inc. 17.11.2026 US8163074094 SelectQuote Inc. 18.11.2026 Tausch 10:1
CA3144602057 Marlin Health Inc. 17.11.2026 CA5709141017 Marlin Health Inc. 18.11.2026 Tausch 1:1
GB00BNK8T635 Net Zero Infrastructure PLC 17.11.2026 GB00C095B788 Net Zero Infrastructure PLC 18.11.2026 Tausch 5:1
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