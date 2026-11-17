The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2026
ISIN Name
AU0000355588 VAULT MINERALS LTD.
CA3144602057 FENDX TECHNOLOGIES NEW.
CA76803P1036 RIVALRY CORP.
DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE SE NA O.N.
DE000A41YG88 PSI SOFTWARE SE NA Z.VK.
GB00BLH32M40 DIANOMI PLC LS -,002
GB00BNK8T635 NET ZERO INFR. LS-,05
US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01
US45826H1095 INTEGER HLDGS DL-,001
US48576U2050 KARYOPHARM TH.NEW.DL-0001
US8163073005 SELECTQUOTE INC. DL -,01
XS1634252628 UPCB FIN.VII 17/29 REGS
XS2854309684 ROSSINI 24/29 FLR REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2026
ISIN Name
AU0000355588 VAULT MINERALS LTD.
CA3144602057 FENDX TECHNOLOGIES NEW.
CA76803P1036 RIVALRY CORP.
DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE SE NA O.N.
DE000A41YG88 PSI SOFTWARE SE NA Z.VK.
GB00BLH32M40 DIANOMI PLC LS -,002
GB00BNK8T635 NET ZERO INFR. LS-,05
US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01
US45826H1095 INTEGER HLDGS DL-,001
US48576U2050 KARYOPHARM TH.NEW.DL-0001
US8163073005 SELECTQUOTE INC. DL -,01
XS1634252628 UPCB FIN.VII 17/29 REGS
XS2854309684 ROSSINI 24/29 FLR REGS
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