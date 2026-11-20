Nach Darstellung der Analysten Thorsten Renner und Jens Nielsen von GSC Research hat die PSI Software SE bei der Restrukturierung nachgelegt und zusammen mit den Belastungen aus der Transformation zu Cloud- und SaaS-Anwendungen deutlich höhere Aufwendungen verbucht, im Gegenzug soll dies aber zukünftig zu steigenden Margen führen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und nennen unverändert ein neutrales Rating.

Nach Analystenaussage resultiere ein Teil der Belastungen auch aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Mittlerweile seien alle Bedingungen der Offerte erfüllt worden, was die regulatorische Freigabe der Übernahme beinhalte. Der neue Mehrheitsaktionär unterstütze die Unternehmensstrategie des Managements und habe im Zuge dessen finanzielle Unterstützung zugesagt. In diesem Rahmen sei im Juli 2026 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt worden, komplett gezeichnet von der der Warburg Pincus zuzurechnenden Zest Bidco. PSI habe daraus rund 29 Mio. Euro neue Mittel eingenommen. Als nächsten Schritt habe der Großaktionär ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu 45,15 Euro je Aktie abgegeben, was am 17. November 2026 abgelaufen sei. Der Warburg Pincus zuzurechnende Anteil an der PSI Software SE sei infolge eines außerbörslichen Aktienkaufvertrags mit Briarwood Chase nach den aktuell vorliegenden Informationen insgesamt auf 93,62 Prozent gestiegen. Der Übernahmepreis beinhalte aber bereits viele positive Zukunftsentwicklungen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel leicht auf 45,15 Euro (zuvor: 45,00 Euro) und erneuern das Rating "Halten".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.11.2026, 15:50 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 20.11.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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