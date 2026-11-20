Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH



20.11.2026 / 08:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2026 Empfehlung: Halten seit: 20.11.2026 Kursziel: 45,15 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.11.2025, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner / Jens Nielsen

Ergebnis im Neunmonatszeitraum weiterhin durch Sondereffekte belastet



Die PSI Software SE hat bei der Restrukturierung noch einmal nachgelegt, was zu deutlich höheren Aufwendungen führt. Auch sonst bringt die umfangreiche Transformation zu Cloud- und SaaS-Anwendungen hohe Belastungen mit sich. Die jetzt anfallenden Anlaufkosten versprechen nach Abschluss der Transformation aber deutlich steigende Margen.



Belastungen resultieren auch aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Mittlerweile wurden alle Bedingungen der Offerte erfüllt, was auch die regulatorische Freigabe der Übernahme beinhaltet. Der neue Mehrheitsaktionär unterstützt die Unternehmensstrategie des Managements und sagte im Zuge dessen auch finanzielle Unterstützung zu.



In diesem Rahmen führte PSI im Juli 2026 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch, die komplett von der Warburg Pincus zuzurechnenden Zest Bidco gezeichnet wurde, woraus dem Unternehmen rund 29 Mio. Euro neue Eigenmittel zuflossen.



Als nächsten Schritt unterbreitete der Großaktionär ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu 45,15 Euro je Aktie. Dieses lief am 17. November 2026 ab. Der Warburg Pincus zuzurechnende Anteil an der PSI Software SE erhöhte sich in diesem Rahmen und infolge eines außerbörslichen Aktienkaufvertrags mit Briarwood Chase nach den aktuell vorliegenden Informationen insgesamt auf 93,62 Prozent.



Der Übernahmepreis und das Delisting-Erwerbsangebot beinhalten aber bereits viele positive Zukunftsentwicklungen. Seit der Übernahmeofferte bewegte sich der Aktienkurs nur noch marginal und schwankte dabei um die Marke von 45 Euro. Auf Basis des Angebotspreises des Delisting-Erwerbsangebots, aus dem auch eine kleine Nachbesserung des Übernahmeangebots resultiert, passen wir unser Kursziel minimal auf 45,15 Euro an, und bestätigen unsere Einschätzung, den PSI-Anteilsschein zu "Halten".



Dabei können Anleger darauf hoffen, dass die Aktie im Freiverkehr Hamburg weiter handelbar bleibt, auch wenn die Börsenumsätze dann deutlich niedriger ausfallen werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-11-20_PSI

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



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